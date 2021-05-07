Глава МИД Белоруссии заявил об ответных санкциях в сторону Запада

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что правительство не оставит без ответа новые санкции со стороны Запада. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным RT, он заявил, что ответные меры уже готовы и они «будут адекватными той ситуации, которая складывается».

«Без ответа никакие шаги оппонентов — и европейских, и западных стран — не останутся. Эти меры сейчас, действительно, отработаны, подождем дальнейшей ситуации, к каким решениям придут партнеры на Западе», — добавил Макей.

Он уточнил, что ответные санкции могут коснуться европейского бизнеса в Белоруссии.