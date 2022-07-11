Более 500 фур застряли на границе Литвы и Калининградской области

Более 500 фур скопилось на российско-литовской границе. Об этом сообщила Калининградская областная таможня, передал ТАСС.

По данным таможни, сегодня утром очередь из грузовиков, ожидающих выезда из Калининградской области в Литву на пункте пропуска «Чернышевское», составляла 310 машин. А на въезд в Россию с литовской стороны скопилась очередь из 200 фур.

Неделю назад очередь на выезд из России составляла 250 машин, на въезд — 110.

Всего на границе с Литвой в Калининградской области расположено четыре пункта пропуска. Два из них не работают из-за ограничений в связи с пандемией. А с 28 апреля машины перестали пропускать через исторический мост королевы Луизы из-за необходимости реконструкции. Поэтому весь поток сейчас проходит через пункт пропуска «Чернышевское», который остался единственным работающим на российско-литовской границе. Разгрузить «Чернышевское» должен пропускной пункт «Дубки», который ввели в эксплуатацию в Калининградской области еще в декабре 2020 года, но Литва до сих пор не открыла по нему проезд.

Литва с середины июня в рамках санкций ЕС ограничила транзит санкционных товаров в Калининград по железной дороге, а позже расширила ограничения на доставку автомобильным транспортом, передавало РИА ФАН.