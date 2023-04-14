Мир 14 апреля 2023, 00:53 ЕС готовится ввести 11-й пакет санкций против России Евросоюз в ближайшее время намерен подготовить 11-й пакет санкций против России РИА «Новости»

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Еврокомиссар по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и рынков капитала Мейрид Макгиннес заявила, что ЕС готовится ввести против России 11-й пакет санкций. Он будет направлен на борьбу с попытками обхода ограничительных мер, сообщила телекомпания CNBC.

«Европа ввела 10 пакетов санкций. Будет еще один», — сказала Макгиннес.

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Политик добавила, что ЕС необходимо убедиться, что у России не будет возможности обхода европейских санкций. К обсуждению 11-го пакета санкций ЕС намерен приступить после католической Пасхи, которая отмечалась в минувшие выходные.

Не исключено, что меры против обхода санкций Россией распространятся и на другие страны. Вполне возможно, что в этом списке окажутся Турция, Казахстан и арабские страны. Ожидается, что ограничения будут подготовлены в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что страны «Большой семерки» задумались о введении ограничений в отношении алмазов весом один карат и более, которые добывают на российской алмазодобывающей компании «Алроса».