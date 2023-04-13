Мир 13 апреля 2023, 04:02 Стало известно о планах стран G7 ввести санкции в отношении алмазов из России Economic Times: страны G7 обсуждают санкции против крупных алмазов из России Freepik

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Страны «Большой семерки» задумались о введении ограничений в отношении алмазов весом один карат и более, которые добывают на российской алмазодобывающей компании «Алроса». Об этом написало издание Economic Times.

По словам председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии Випула Шаха, организацию осведомили о планах G7 ввести ограничения против крупных алмазов из России. По его словам, у него «нет ни малейшего представления о том, в какой форме введут санкции».

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Новые санкции могут утвердить на саммите глав стран «Большой семерки», который пройдет в японской Хиросиме 19–21 мая. Ограничения коснутся алмазодобытчиков в Сурате, а также в Саураштре, Амрели и Бхавнагаре. Шах уверен, что санкционные меры могут коснуться почти трех миллионов рабочих в Сурате, где занимаются огранкой большинства мировых алмазов.

Ранее европейские и американские чиновники встретились с представителями алмазной отрасли для того, чтобы обсудить будущие санкции против России.