ЕС анонсировал новые санкции против Белоруссии

Новые европейские санкции против Белоруссии коснутся 86 физических и юридических лиц. Об этом сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Он отметил, что экономические ограничения Европейского союза против Белоруссии рассмотрят на саммите объединения, который пройдет 24–25 июня. Эти санкции утвердят после мероприятия, пишет ТАСС. По словам Борреля, экономические ограничения направят на белорусский экспорт в Евросоюз, однако о конкретных отраслях говорить пока рано.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что руководство республики примет ответные меры, если Запад объявит новые санкции. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в Белоруссии уже разработали адекватные ответные меры в политике, экономике и военной сфере.

Макей подчеркнул, что западные страны стараются навязать мировой общественности мысль, что белорусский народ якобы сам хочет введения ограничительных мер. Он назвал эти попытки полным абсурдом, который происходит «с подачи беглых оппонентов власти из соседних стран».