Военные Армении перекрыли дороги в Карабах

Пропускать на территорию намерены только транспорт военных и правительства. Меры приняты после заявления армянского Минобороны об обстреле трассы Варденис — Сотк, которая связывает Армению и Карабах. Огонь вела артиллерия.

Пресс-секретарь военного ведомства Шушан Степанян ранее сообщила об уничтожении самолета и беспилотника Азербайджана. Военную технику сбили на северо-восточном направлении линии соприкосновения.

Военные действия в Нагорном Карабахе между Ереваном и Баку не прекращаются шестой день. Стороны возложили вину в обострении ситуации друг на друга. О перемирии пока речи не идет.

Азербайджан в конфликте получил открытую поддержку Турции, чей президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал Армению «страной-оккупантом». Передвижение турецких и азербайджанских военных самолетов в зоне карабахского конфликта показано на карте армянское Минобороны.

Россия, США и Франция призвали стороны вернуться к мирным переговорам.