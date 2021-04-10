Эрдоган поддержал «Крымскую платформу» после встречи с Зеленским

В субботу, 10 апреля, встретились президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По итогам переговоров глава Незалежной заявил, что его коллега поддерживает идею «Крымской платформы».

Переговоры Зеленского и Эрдогана длились почти полдня. По итогу Зеленский объявил, что Эрдоган решил не поддерживать «аннексию Крыма» — так на Украине называют референдум, в ходе которого жители полуострова решили присоединиться к России.

Эрдоган в свою очередь отметил, что поддерживает Минские соглашения. Он подчеркнул, что напряженность на востоке Украине необходимо снижать. Также он поддержал идею саммита «Крымская платформа». Это событие, намеченное Украиной на 23 августа. На нем Киев собирается обсудить «возвращение» Крыма в состав Украины. На саммит планируют позвать глав разных государств, среди которых Турция, США, Германия, Франция, Великобритания и не только.

«Турция всемерно защищает территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. Еще раз подтвердили наш основной принцип непризнания незаконной аннексии Крыма», — заявил Эрдоган после встречи.

Зеленский дополнил президента Турции, уточнив, что рассказал ему о «милитаризации Крыма».

Очередная волна обострения отношений Украины и непризнанной ДНР произошло на этой неделе. Все началось с гибели пятилетнего мальчика из-за снаряда, выпущенного ВСУ. Однако на Украине поспешили заверить, что причиной смерти ребенка стала разорвавшаяся мина, которую оставили местные военные.