Лидеры Азербайджана и Турции подписали декларацию о союзничестве

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях. Об этом сообщило РИА «Новости».

Турецкий лидер ночью во вторник вместе с супругой прибыл с официальным визитом в Азербайджан. По случаю приезда высокопоставленного гостя в аэропорту Баку, где развевались флаги обеих стран, выстроился почетный караул. Эрдогана и его жену Эмине встречали ряд первых лиц республики, в том числе вице-премьер Азербайджана Ягуб Эйюбов и замглавы МИД Халаф Халафов.

Эрдоган и Алиев подписали соглашения о союзнических отношениях двух стран в городе Шуша, который перешел под контроль Азербайджана после осеннего конфликта в Нагорном Карабахе.

Перед этим Эрдоган также посетил город Физули в Карабахе, где его и встретил Алиев.

В последний раз президент Турции приезжал в Азербайджан в декабре прошлого года. Тогда он принял участие в параде по случаю победы республики в вооруженном конфликте с Арменией, написала «Газета.ru».