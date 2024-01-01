01 января 2024, 15:11
Россия завершит конфликт на Украине на своих условиях
Путин: Россия не хочет воевать бесконечно, но не сдаст свои позиции
Россия выступает за скорейшее завершение конфликта на Украине, но на своих условиях. На это указал президент Владимир Путин во время визита в филиал № 2 Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского, где он пообщался с проходящими лечение участниками спецоперации.
«Россия не хочет воевать бесконечно, но и сдавать свои позиции не будет. Этому не бывать», — заявил глава государства.
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По словам Путина, ситуация в зоне спецоперации меняется: у противника истощаются ресурсы, не хватает ни людей, ни боеприпасов. Если ВСУ за сутки тратят до шести тысяч снарядов натовского калибра, а в США в месяц производят лишь 14 тысяч боеприпасов, то украинской армии их катастрофически не хватает.
Видя, в каком положении оказалась Украина, западные государства сменили риторику. Теперь вместо угроз в адрес России слышны предложения о завершении конфликта, подытожил глава государства.
Россия
Владимир Путин
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