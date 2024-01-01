Важное 01 января 2024, 15:11 Россия завершит конфликт на Украине на своих условиях Путин: Россия не хочет воевать бесконечно, но не сдаст свои позиции РИА «Новости»

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Россия выступает за скорейшее завершение конфликта на Украине, но на своих условиях. На это указал президент Владимир Путин во время визита в филиал № 2 Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского, где он пообщался с проходящими лечение участниками спецоперации.

«Россия не хочет воевать бесконечно, но и сдавать свои позиции не будет. Этому не бывать», — заявил глава государства.

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По словам Путина, ситуация в зоне спецоперации меняется: у противника истощаются ресурсы, не хватает ни людей, ни боеприпасов. Если ВСУ за сутки тратят до шести тысяч снарядов натовского калибра, а в США в месяц производят лишь 14 тысяч боеприпасов, то украинской армии их катастрофически не хватает.

Видя, в каком положении оказалась Украина, западные государства сменили риторику. Теперь вместо угроз в адрес России слышны предложения о завершении конфликта, подытожил глава государства.