Мир 27 мая 2023, 15:29 Сопернику Эрдогана напророчили возможную победу. Прогнозы говорят о минимальном отрыве ORC: соперник Эрдогана может победить его на выборах с минимальным отрывом РИА «Новости»

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Уже 28 мая в Турции стартует второй тур президентских выборов. Согласно результатам опроса центра ORC, оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу может выйти победителем с минимальным отрывом от действующего лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Данные опроса ORC и атака ботов

В первом туре выборов Эрдоган заручился поддержкой 49,52% голосов избирателей, у Кылычдароглу был результат 44,88%. Во втором туре для победы необходимо набрать простое большинство голосов.

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Согласно исследованию ORC, которое прошло с 24 по 25 мая, 46,7% респондентов готовы поддержать Эрдогана, а за Кылычдароглу хотят голосовать 48,1%. Порядка 5,2% опрошенных со своим выбором не определились.

В опросе приняли участие 3950 человек в 28 из 81 провинций Турции, погрешность составила 2,4%, уточнило РИА «Новости».

Сотрудники центра проанализировали данные и пришли к выводу, что при перераспределении голосов неопределившихся Кылычдароглу поддержат 50,8%, а действующего президента — 49,2%.

В ORC отметили, что после того, как опубликовали данные опроса, сайт центра начали атаковать боты.

Перед первым туром выборов прогноз ORC не сбылся. В финальном опросе перед стартом голосования за лидера страны 51,7% опрошенных поддержали Кылычдароглу, а Эрдогана — 44,2%.

Турция встанет на путь санкций?

Выборы в Турции играют стратегическое значение для народа страны. В случае, если жители поддержат Эрдогана, страна не будет вводить санкции против России, которые больно ударили по Западу. А если выберут Кылычдароглу — республика пойдет по пути ограничений, отмечал ранее политолог Марат Баширов.

Сам Эрдоган заявлял о том, что политика республики в отношении России останется неизменной после выборов главы государства.

«Менять ее (политику — прим. ред.) в отношении России, США, Китая и Запада, с которыми находимся на связи, мы не намерены. Будем продолжать в том же духе», — подчеркивал он.

У Кылычдароглу относительно санкций позиция иная. И его предвыборные обещания на этот счет вызывают тревогу в МИД страны. Глава ведомства Мевлют Чавушоглу указывал, что на фоне заявлений политика об ограничениях традиционный поток российских туристов в страну сразу начал падать.

«Они поехали в Дубай, Таиланд и Египет. Все из-за заявлений Кылычдароглу. Кто нам покроет убытки в сфере туризма? О ЕС забудьте, об Америке забудьте, а о НАТО — тем более», — посетовал Чавушоглу.

Помимо обещаний ввести санкции, Кылычдароглу выдвигал обвинения против России. Он заявил, что страна якобы вмешивалась в предвыборную кампанию. В Кремле эти претензии отвергли.

Но на этом оппозиционный политик не остановился и 24 мая обвинил Эрдогана в том, что тот демонстрировал фейковую видеозапись. Чтобы доказать свою правоту, он подал в суд. Сумма по иску составила один миллион лир (около 50 тысяч долларов).