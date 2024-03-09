Мир 09 марта 2024, 01:47 Эрдоган заявил о последних в своей политической карьере выборах Президент Турции Эрдоган: грядущие выборы станут последними в карьере РИА «Новости»

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Грядущие в конце марта муниципальные выборы в Турции станут последними в политической карьере президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом глава государства заявил на встрече с молодежью в Стамбуле, сообщил телеканал TRT Haber.

«Я занимаюсь своей деятельностью без остановки, мы бежим, не успевая отдышаться. Так как для меня это финал, данные выборы станут моими последними <…>, но результат этих выборов я доверю и передам братьям, которые придут позже», — заявил Эрдоган.

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Президент призвал голосовать на выборах мэров Стамбула, Анкары и Измира за представителей правящей партии, чтобы началась «новая эра».

Ранее Эрдоган вновь предложил рассмотреть Турцию как площадку для мирных переговоров между Россией и Украиной. Необходимо дать шанс дипломатии, считает глава республики.