Мир 23 апреля 2024, 16:59 Эрдоган заявил о новом порядке на Южном Кавказе Эрдоган: Пашинян понимает, что на Южном Кавказе устанавливается новый порядок IMAGO / Turkish presidency apaim / Global Look Press

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На Южном Кавказе устанавливается новый порядок, премьер-министр Армении Никол Пашинян это понимает. Такое мнение высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова передал телеканал TRT.

«Пришло время отбросить беспочвенные воспоминания. Всегда лучше действовать в соответствии с реалиями времени, чем опираться на сфабрикованные истории», — сказал Эрдоган в самолете журналистам, возвращаясь в Турцию из Ирака.

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Турецкий лидер подчеркнул, что сейчас настала новая эра для отношений с Арменией. Турецко-армянская граница закрыта с 1993 года. Тогда же страны разорвали дипломатические отношения.

Причиной ухудшения отношения стали требования Еревана признать геноцид армян во времена Османской империи.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что Южный Кавказ может стать очередной горячей точкой из-за конфликта между Арменией и Азербайджаном. Стороны так и не подписали мирное соглашение.