Эрдоган заметил крах западной системы безопасности

Западная система безопасности разрушается. К такому выводу пришел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова процитировал ТАСС.

Эрдоган сделал это заявление на съезде правящей Партии справедливости и развития.

«Созданная Западом система обеспечения собственной безопасности разрушается» — сказал он.

По его словам, часть западных стран выразила поддержку идеи о необходимости реформировать Совет Безопасности ООН. Это заявление Эрдогана также процитировал ТАСС.

Также Эрдоган отметил, что его правительство не изменит позицию по вступлению в НАТО Швеции и Финляндии. По его словам, Турция будет стоять на своем ровно до того момента, как не будут выполнены ее условия.

Ранее Эрдоган уличил пять европейских стран в пособничестве терроризму. Он сказал, что в этом участвуют Франция, Германия, Швеция, Финляндия и Нидерланды. В качестве примера Эрдоган привел поддержку Рабочей партии Курдистана и ее ответвлений.