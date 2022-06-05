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    05 июня 2022, 15:53

    Эрдоган заметил крах западной системы безопасности

    Эрдоган заявил, что система безопасности Запада начала разрушаться

    Анна Усачева

    Западная система безопасности разрушается. К такому выводу пришел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова процитировал ТАСС.

    Эрдоган заметил крах западной системы безопасности

    Эрдоган сделал это заявление на съезде правящей Партии справедливости и развития.

    «Созданная Западом система обеспечения собственной безопасности разрушается» — сказал он.

    По его словам, часть западных стран выразила поддержку идеи о необходимости реформировать Совет Безопасности ООН. Это заявление Эрдогана также процитировал ТАСС.

    Также Эрдоган отметил, что его правительство не изменит позицию по вступлению в НАТО Швеции и Финляндии. По его словам, Турция будет стоять на своем ровно до того момента, как не будут выполнены ее условия.

    Ранее Эрдоган уличил пять европейских стран в пособничестве терроризму. Он сказал, что в этом участвуют Франция, Германия, Швеция, Финляндия и Нидерланды. В качестве примера Эрдоган привел поддержку Рабочей партии Курдистана и ее ответвлений.