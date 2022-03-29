Эрдоган заявил, что продление конфликта между Россией и Украиной никому не выгодно

Продление конфронтации между Россией и Украиной не выгодно никому. Такое заявление сделал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Продление конфликта никому не выгодно. В войне не бывает победителей», — сказал президент Турции в своем обращении к российской и украинской делегациям на их встрече в Стамбуле. Его процитировало РИА «Новости».

По его словам, пришло время для того, чтобы переговоры принесли результат. Турецкая сторона этого искренне желает и готова помогать.

«Эти переговоры [в Стамбуле] могут содействовать встрече лидеров России и Украины. Турция готова принять эту встречу», — подчеркнул Эрдоган.

Он добавил, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу останется в Стамбуле. В случае необходимости он сможет оказать поддержку переговорщикам.

Встреча представителей России и Украины назначена на 29 марта, она пройдет во дворце Долмабахче. Это уже не первые очные переговоры делегаций, ранее они проходили в Белоруссии.