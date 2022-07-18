Эрдоган захотел провести переговоры с Путиным в Иране

Канцелярия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщила, что он планирует провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным во время своего визита в Иран. Информацию об этом передало РИА «Новости».

В Тегеране на 19 июля намечена очередная встреча Совета сотрудничества высокого уровня между Турцией и Ираном, председателями которой являются Эрдоган и Ибрахим Раиси. В рамках мероприятия планируется обмен мнениями по региональным проблемам и международной повестке.

В тот же день Путин прилетит в Тегеран. В Кремле подтвердили планы главы государства принять участие в трехстороннем саммите Россия — Иран — Турция. Так же ожидается встреча Путина и Эрдогана.

Ранее лидеры двух стран в телефонном разговоре обсудили оказание гуманитарной помощи Сирии. Речь идет о ее доставке через КПП на турецкой границе.