Турция раскрыла темы разговора Эрдогана и Путина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил о важности продления механизма трансграничной доставки гумпомощи в Сирию. Об этом со ссылкой на администрацию Эрдогана написал ТАСС.

Действие механизма доставки гумпомощи в Сирию через КПП на границе с Турцией истекло 10 июля. Эрдоган в разговоре с Путиным выступил за продление действие механизма.

Президенты РФ и Турции также обсудили ситуацию на Украине и вопросы создания «зернового коридора», сообщили в канцелярии Эрдогана.

Совбез ООН ранее отклонил проект резолюции РФ о продлении на полгода действия трансграничной доставки гумпомощи в Сирию через КПП «Баб-эль-Хава» на границе с Турцией. При этом Россия наложила вето на проект резолюции Ирландии и Норвегии, предполагающий продление трансграничного механизма помощи САР на год. РИА ФАН передавало, что Россия выступала за полное прекращение программы исходя из того, что поставки гуманитарных грузов извне без одобрения властей Сирии являются нарушением суверенитета этой страны.

Спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев ранее, 15 июня, заявил, что настало время для окончания трансграничного механизма помощи Сирии, писала газета «Известия».