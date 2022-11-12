Мир 12 ноября 2022, 15:13 Эрдоган выступил против временных ограничений по зерновой сделке Президент Турции Эрдоган: неправильно устанавливать временные рамки на зерновую сделку РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правительство страны против временных рамок на зерновую сделку, в рамках которой с Украины и из России вывезут продовольствие и удобрения. Об этом сообщила газета Milliyet.

«С другой стороны, на мой взгляд, мы должны хорошо очертить границы этой работы и хорошо ее делать. Другими словами, как сказал [президент России Владимир] Путин, этот шаг может быть совершен для африканских стран», — рассказал Эрдоган.

Реклама

Турецкий лидер добавил, что отправлять продовольствие в Европу, не учитывая Африку, несправедливо.

Реклама

Руководитель Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли признал, что многие страны зависят от удобрений и зерна, поставляемых из России.

«Не имеет значения, любите вы Россию или не любите. Миру нужны российские удобрения и зерно», — отметил он.

В ООН считают, что зерновую сделку с Россией, Турцией и Украиной следует продлить, чтобы вывезти продовольствие через Черное море.