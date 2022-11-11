11 ноября 2022, 17:13
ООН признала зависимость всего мира от российского продовольствия и удобрений
Глава продпрограммы в ООН Бизли заявил о зависимости мира от зерна и удобрений из России
Мир зависит от поставок удобрений и зерна из России, поэтому все страны так или иначе должны с ней сотрудничать. Об этом РИА «Новости» сказал руководитель Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.
«Не имеет значения, любите вы Россию или не любите. Миру нужны российские удобрения и зерно», — заявил он.
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Бизли подчеркнул, что в ООН считают необходимым продление зерновой сделки с Россией, Турцией и Украиной по вывозу продовольствия через Черное море.
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«В этом вопросе свою роль должны сыграть все страны. Иначе платить придется всему миру», — подчеркнул представитель ООН.
Действие зерновой сделки между Россией, ООН, Украиной и Турцией заканчивается 19 ноября. В соответствии с ее первой частью Украина получила право отправлять продовольствие на мировой рынок через порты в Одессе.
Второй пункт соглашения предусматривает снятие ограничений с экспорта российского продовольствия и удобрений. Однако США и Евросоюз не выполнили своих обязательств.
Представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что судьба зернового соглашения зависит от выполнения условий России по ней.
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