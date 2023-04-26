26 апреля 2023, 23:01
Эрдоган в онлайн-формате примет участие в церемонии на АЭС «Аккую»
Депутат Кандемир: Эрдоган поучаствует в церемонии на АЭС «Аккую» в онлайн-формате
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет участвовать в церемонии доставки ядерного топлива на АЭС «Аккую» в онлайн-формате. Об этом депутат от правящей Партии справедливости и развития и ее зампред Эркан Кандемир написал в Twitter.
«Наш президент примет участие в церемонии открытия атомной электростанции „Аккую“, которая состоится завтра, в онлайн-формате», — сообщил он.
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Эрлоган почувствовал себя плохо в прямом эфире из-за желудочного гриппа. Местные телеканалы внезапно прервали трансляцию с его участием, писал RT. После возвращения в эфир турецкий лидер попросил прощения у телезрителей.
Церемония доставки первой партии ядерного топлива на АЭС «Аккую» запланирована на 27 апреля. Как сообщал ранее Эрдоган, участие президента России Владимира Путина в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС «Аккую» в Турции будет осуществляться в режиме видеоконференции.
Ядерное топливо планируют привезти на АЭС в Турцию и поместить его в хранилище. После этого АЭС «Аккую» станет ядерным объектом, что сделает Турцию страной с ядерной энергетикой.
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