Мир 19 апреля 2023, 02:37 Путин подключится к церемонии завоза ядерного топлива на АЭС «Аккую» в режиме видеоконференции — Эрдоган Президент Турции Эрдоган: Путин по видеосвязи поучаствует в завозе топлива на АЭС «Аккую» РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС «Аккую» в Турции в режиме видеоконференции. Об этом в интервью TRT Haber сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

«Дай Бог, 27 апреля на АЭС „Аккую“ состоится церемония завоза ядерного топлива, тем самым АЭС получит ядерный статус. Уважаемый господин Путин подключится к церемонии в режиме видеоконференции», — сообщил Эрдоган.

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Ядерное топливо планируют привезти на АЭС в Турцию и поместить его в хранилище. С момента завоза АЭС «Аккую» станет ядерным объектом, а Турция — страной с ядерной энергетикой.

Атомная электростанция строилась с участием России, после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков «Аккую» будет вырабатывать 35 миллиардов киловатт-часов в год, что покроет 10% потребностей Турции.