Важное 16 марта 2023, 15:12 Эрдоган сообщил о постоянных контактах с Путиным и Зеленским Президент Турции Эрдоган сообщил о регулярных контактах с Путиным и Зеленским

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Турция продолжит прилагать усилия для того, чтобы вернуть Россию и Украину за стол переговоров. Об этом на внеочередном саммите Организации тюркских государств заявил президент страны Реджеп Эрдоган, сообщило РИА «Новости».

Президент Турции подчеркнул, что он постоянно общается с российским и украинским коллегами. Цель таких действий, по его словам, заключается в том, чтобы организовать переговоры между Россией и Украиной.

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«Мы продолжим наши усилия до конца для того, чтобы вернуть стороны за стол переговоров», — сказал президент Турции.

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Турецкий лидер считает, что заключение зерновой сделки и обмен военнопленными является показателем, что стороны конфликта могут найти общий язык.

Спецоперацию на Украине Россия ведет с февраля прошлого года. Ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность россиян.