Эрдоган с Путиным обсудили последние события на Украине | 360°

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Эрдоган с Путиным обсудили последние события на Украине

Президент России Путин и лидер Турции Эрдоган провели телефонные переговоры по Украине

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Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, они обсудили последние события на Украине. Об этом сообщил ТАСС.

«В ходе переговоров обсуждались вопросы, способствующие улучшению отношений между Турцией и Россией, а также последние события на Украине <…>. Президент Эрдоган подтвердил, что Турция готова внести свой вклад в поиск мирного решения украинского вопроса на благо всех сторон», — об этом рассказали в канцелярии турецкого президента.

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В ходе разговора Эрдоган подтвердил, что Турция готова сделать все возможное для поиска мирного решения украинского вопроса «на благо всех». Ранее он уже говорил, что установление «самого худшего мира» на Украине лучше «продолжения войны».

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В прошлый телефонный разговор с Путиным Эрдоган сказал, что Турция готова стать посредником в переговорах России и Украины. Он попросил Путина дать им еще один шанс.

Реджеп Эрдоган

Владимир Путин

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