Эрдоган провел телефонные разговоры с Путиным, Трампом и Меркель

Президент Турции Реджеп Эрдоган обсудил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным возможности повышения эффективности координации по каналам министерств обороны двух стран. Затем он переговорил с президентом США Дональдом Трампом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Об этом сообщило агентство Anadolu со ссылкой на Управления по связям АП Турции.

Дональд Трамп заявил по телефону, что Вашингтон решительно осуждает атаку на турецких военных в сирийском Идлибе. Эрдоган со своей стороны заявил, что намерен «очистить от элементов режима Башара Асада» эту зону деэскалации.

С Ангелой Меркель турецкий президент обсудил сложившуюся в Сирии критическую ситуацию, и возможное сотрудничество двух стран по этому вопросу.

Президент Турции также обсудил по телефону последние события в Идлибе с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, премьер-министрами Болгарии и Венгрии Бойко Борисовым и Виктором Орбаном.

Ситуация в Сирии стала критической после удара, который турецкая армия в ночь на 28 февраля нанесла по позициям правительственных войск Башара Асада.