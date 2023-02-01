01 февраля 2023, 12:46
Турция назвала главную цель провокаций с осквернением Корана в Европе
Чавушоглу: у Турции нет данных о причастности конкретной страны к осквернению Корана
Власти Турции сегодня не располагают данными о причастности какой-либо конкретной страны к акциям с сожжением Корана в Европе. С таким заявлением выступил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, сообщил ТАСС.
«Мы не располагаем информацией, что за этим стоит какая-то конкретная страна или какая-то группа», — подчеркнул он.
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По его словам, провокаторы преследовали одну цель — помешать вступлению Швеции в НАТО. Министр добавил: кто бы за этим ни стоял, случившееся является именно провокацией.
Отдельно он отметил, что пока Турция не увидела никаких конкретных шагов со стороны Швеции и Финляндии, чтобы одобрить их заявки по вступлению в НАТО.
«Мы пока не видели конкретных шагов двух стран, особенно Швеции, которые убедили бы нас и развеяли бы наши опасения относительно нашей безопасности», — подчеркнул министр.
Глава МИД Турции напомнил о протоколе, который стороны подписали в Мадриде летом 2022 года. Он подчеркнул, что в Анкаре ждут, когда Финляндия и Швеция выполнят закрепленные в них обязательства.
Публичные акции с сожжением Корана провели в Швеции и Дании. Первый раз священную для мусульман книгу уничтожили перед посольством Турции в Стокгольме. Организатором был основатель и лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан.
Затем он сжег еще три Корана у мечети, у здания турецкой дипмиссии и возле консульства России в Копенгагене. На действия радикала отреагировал глава Чечни Рамзан Кадырова. Он напомнил, что своими действиями Палудан оскорбляет миллионы верующих. По словам политика, активиста настигнет кара, которую он так упорно ищет.
Турция
Швеция
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