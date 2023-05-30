Мир 30 мая 2023, 12:39 Эрдоган принесет присягу в парламенте Турции уже на этой неделе — СМИ Hürriyet: лидер Турции Эрдоган принесет присягу в парламенте до конца недели РИА «Новости»

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Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, победивший во втором туре президентских выборов, принесет прсягу в парламенте уже 3–4 июня. Об этом написало издание Hürriyet.

«Ожидается, что он будет приведен к присяге в парламенте в субботу или воскресенье», — отмечается в публикации.

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Также журналисты сообщили, что в пятницу в резиденции Эрдогана состоится ужин с участием глав других государств, которые поздравят его с победой на выборах.

По предварительным данным, уже сегодня, 30 мая переизбранный турецкий лидер выступит в Анкаре со значимыми заявлениями, а в следующие несколько дней займется формированием нового кабмина и будет проводить встречи со с сотрудниками правительства.

Явка на выборах в Турции 28 мая была высокой. Соперником Реждепа Тайипа Эрдогана был лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Президент России Владимир Путин тепло поздравил Эрдогана с победой и подчеркнул его большой вклад в развитие конструктивных российско-турецких отношений. Запад же пожурил Эрдогана за узурпацию власти.