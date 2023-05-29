Эксклюзив 29 мая 2023, 15:55 Когда сердца не требуют перемен. Почему Эрдогана считают узурпатором, если он переизбрался на прозрачных выборах? Публицист Миронова: на долю Эрдогана выпало много неудач, но Турция справляется РИА «Новости»

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Реджепа Тайипа Эрдогана в очередной раз выбрали президентом Турции. Россия официально поздравила турок, а Запад мягко обвинил Эрдогана в узурпации власти, хотя за конкурентностью выборов следил весь мир. Иногда народы выбирают то, что им уже известно и понятно. Если сторонники демократии считают волю большинства единственно правильной формой правления, они должны ответить наконец на фундаментальный вопрос: что делать, если большинство не желает ничего менять и не хочет отпускать своего правителя? Об этом публицист Анастасия Миронова рассказала в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

Сила антипримера

Ну или массы боятся нового. Вообще-то, люди консервативны, им свойственен страх перед переменами. На долю Эрдогана выпало много неудач: пандемия, война в Сирии, землетрясения, украинский кризис и боевые действия фактически в Черном море.

Кое-как, но Турция с испытаниями справляется. Люди беднеют, но страна держится. А что было бы при его сопернике, Кемале Кылычдароглу? Смог бы этот человек вообще удержать страну, если он проиграл подряд чуть ли не десять выборов разного уровня?

Обыватель боязлив и осторожен. При нормальном течении событий он всегда будет выбирать известное и проверенное вместо неведомого.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / РИА «Новости»

Особенно сейчас, когда массовый человек в любой стране видит все больше примеров того, что сменяемость власти ничего не гарантирует. Тому есть примеры и общемировые, и локальные. Так, обыватель сопоставляет примеры США и Китая: при демократической сменяемости власти в Штатах жизнь людей и ее качество с каждой сменой правящей партии ухудшаются, а сами выборы сопровождены кулуарными скандалами.

История с «русским досье» на Трампа и ноутбуком Хантера Байдена сильно дискредитировала идею о демократической смене власти в глазах миллиардов человек, которые тут же смотрят на Китай и видят, что там и власть не меняется, и выборов нет, а экономика растет.

То же можно сказать о России: что бы ни говорили, но с точки зрения большинства населения жизнь в смысле ее комфорта и обеспеченности более или менее улучшается третий десяток лет. Более того, можно утверждать, что условия жизни большинства населения России неизменно улучшались в течение последних 100 лет, делая перерыв лишь на время Великой отечественной войны и как раз якобы демократических девяностых.

Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на одной из улиц в Анкаре / РИА «Новости»

Это видят не только россияне — видит весь мир. Была страна с несменяемой партией власти — худо-бедно жила, развивалась, выиграла самую страшную войну. Как только власть сменила, пошло у нее все и поехало.

Локальные антипримеры пользы регулярной смены власти есть в каждом конкретном регионе. Экс-СССР видит разницу: в странах Балтии власть меняется регулярно, но на самом деле люди живут там достаточно бедно. Тут никакой пропаганды: действительно, население бедное, много разрухи. Когда я в последний раз была в Латвии и Эстонии в 2019 году, там на улицах лежали пьяные, а люди покупали для еды куриные попки. Сравнения с Россией эти страны по истинному уровню жизни населения не выдерживают.

В Грузии, Армении власть меняется даже чаще, чем того требует демократический канон, но эти страны тоже не образец развития. Тогда как Казахстан при Назарбаеве, Азербайджан при Алиевых стали крепкими экономиками, пока киргизы меняют власть. Или пара Белоруссия — Украина.

Я в Белоруссии минувшей зимой увидела отчетливое понимание белорусами: Батька почти 30 лет все тот же, пока на Украине в президентском кресле побывали шестеро, не считая Турчинова. Но белорусы сыты, в тепле, в чистоте, сами себе шьют обувь, одежду, живут скромно, но на свои. В отличие от соседей.

Фрау Меркель или африканские демократии?

В мире все больше антипримеров, которые делают для обывателя непонятными ценность регулярной сменяемости власти и саму суть демократии. Если в Турции большинство поддерживают Эрдогана, зачем демократия заставлять их выбирать другого и как она может их заставить это сделать?

Турки в 2014 году вообще впервые всенародно выбирали президента — и выбрали знакомого им Эрдогана, который 11 лет до того был премьером. Причем вопросов к демократичности выборов в Турции не было, соблюдение процедуры под сомнение, кажется, Запад не решился поставить: весь мир видел, как проходили эти выборы.

Люди с флагами Турции / РИА «Новости»

Между прочим во множестве стран Африки, Латинской Америки, где настоящая дикая конкуренция с настоящей уличной политикой и настоящей сменяемостью власти, выборы проходят в рамках открытого состязания, которое в некоторых странах даже принимает форму боев без правил. Результат обыватель видит. И сравнивает его с примером Германии: страна прекрасно жила при несменяемой Меркель и партии власти ХДС, проблемы были временные и вызванные общемировыми бедами: кризис 2008 года, пандемия…

В прозрачности выборов в Германии тоже нет сомнений, но люди там не просто почти полтора десятка лет выбирали партию с Меркель во главе — они большую часть своей послевоенной истории голосовали за одну и ту же партию ХДС.

Ангела Меркель / Викимедиа

Если очень хочется, то можно?

И у американцев был пример, когда они решали оставить у власти на два лишних срока правителя, который им очень нравился. Узурпатором власти Франклина Рузвельта не объявляли. И отцы демократии твердят, что так было можно.

Вы не поверите, но при выдвижении Рузвельта на новые сроки американская политическая машина ссылалась на все те же соображения, что использовали в своей риторике сторонники Эрдогана или Лукашенко: времена тяжелые, а правитель опытный, он в курсе всех дел.

Причем на третий срок Рузвельт пошел в 1940 году, когда события в Европе американцев почти не касались. Штаты продлили полномочия президенту исключительно потому, что он им нравился и устраивал обе партии. Из чего можно заключить, что другие президенты не смогли оставаться у власти дольше лишь потому, что недостаточно нравились американцам. Что будет, если кто-нибудь опять понравится?

Уинстон Черчилль, Франклин Рузвельт (в центре) и Иосиф Сталин, Ялтинская конференция, 1945 год / Викимедиа

Тут важнейший вопрос: если можно было на 16 лет выбирать Рузвельта им, почему нельзя туркам или белорусам, нельзя россиянам? Я думаю, с массовым внедрением интернета, новостей, онлайн-переводов идея безусловной ценности регулярной сменяемости власти будет все сильнее себя дискредитировать, поскольку люди увидят, что это не рецепт благополучия.

В демократической парадигме тезису о сменяемости власти следует звучать как «Власть должна быть сменяемой, если она не нравится большинству». Ну или не нужно привязывать появление власти к воле большинства.

Как обеспечить демократичность власти в случае, если большинство не хочет ее менять? Речь не о тираниях и тоталитарных режимах, а о тех странах, где власть в результате прозрачных демократических процедур не меняется.

В этом случае перемены возможны только через такие недемократические институты, как переворот, то есть захват меньшинством власти над большинством, которое не желает ничего менять.

У современных сторонников демократии нет рецепта для стран, которые готовы голосовать за отсутствие перемен.