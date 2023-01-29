Мир 29 января 2023, 21:45 Эрдоган предупредил о «шокирующем» решении по членству Швеции в НАТО Президент Турции Эрдоган: решение о членстве Швеции в НАТО может шокировать YouTube

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Президент Турции Тайип Эрдоган прокомментировал запрос Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. По его словам, Анкара может принять решение по членству Финляндии в НАТО, которое «шокирует» Швецию. Его слова передал турецкий телеканал NTV Haber.

28 стран альянса ратифицировали заявки скандинавских государств, однако Турция и Венгрия воздержались от окончательного решения.

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«Если потребуется, мы можем дать другой месседж по Финляндии. Швеция будет шокирована, когда мы дадим отличающийся месседж по Финляндии», — отметил Эрдоган.

В МИД Швеции заявили, что после акции с сожжением Корана процесс вступления королевства в блок заморожен. Ведомство надеется достигнуть договоренности с турецкой стороной на саммите НАТО в Вильнюсе, который намечен на июль.

Ранее в МИД Финляндии допустили ратификацию заявки в альянс отдельно от Швеции. Позднее министр Пекка Хаависто взял свои слова обратно. Более того, Хельсинки не подавали заявку отдельно от соседней страны.

Ранее сообщалось, что датский ультраправый радикал Расмус Палудан сжег Коран у российского посольства в Дании.