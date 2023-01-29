Происшествия 29 января 2023, 19:12 Радикал снова сжег Коран в Дании и передал привет Кадырову Датский радикал Палудан сжег Коран перед посольством России в Копенгагене Pxhere

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Пятничный демарш датского ультраправого радикала Расмуса Палудана с сожжением Корана у мечети в Копенгагене продолжился у здания посольства России в Дании. В распоряжении KP.RU появилось видео, где активист в очередной раз сжег священную книгу мусульман.

В этот раз он посвятил свою акцию главе Чечни Рамзану Кадырову и бойцу ММА Хамзату Чимаеву. Палудан заявил, что живущий в Швеции чеченский боец оскорбил его.

«Из-за того, что он оскорбил меня, вся Чечня должна получить от меня особое приветствие в виде сожжения Корана перед российским посольством. Чечня — это даже не государство, это всего лишь маленькая часть России, очень несущественная часть», — заявил он.

Ранее чеченский лидер навлек вечное проклятие всем организаторам и вышедшим на протестные акции в Стокгольме. Двадцать первого января в столице Швеции перед посольством Турции радикалы растоптали портрет президента Реджепа Тайипа Эрдогана и сожгли Коран. Они потребовали турецкого лидера одобрить заявление Швеции о вступлении в НАТО.