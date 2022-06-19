Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган покажет на саммите НАТО в Мадриде документы о поддержке Швецией и Финляндией запрещенной и признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом написала турецкая газета Sabah.

Президент Турции заявит, что никаких союзных отношений с этими странами, пока они придерживаются такой враждебной линии, не может быть.

Издание указало, что в ходе турецких операций в Сирии и на севере Ирака у разбитых боевиков нашли противотанковые пушки АТ-4 шведского производства.

Эрдоган также собирается разоблачить Грецию, которая эскалирует напряженность в Эгейском море и милитаризует острова, не имеющие военного статуса. Речь идет в том числе об острове Крит. В публикации отмечается, что это противоречит Парижскому и Лозанскому соглашениям. Не останутся без внимания и визиты военного руководства страны на эти острова, которые отрицает Греция.

Саммит НАТО пройдет в конце июня.