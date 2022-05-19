Между Россией и НАТО. Турция пробивается в ЕС и заставляет считаться с собой

Турция не идет на конфликт с Россией на фоне спецоперации из-за тесных экономических связей. Одновременно с этим республика пытается получить выгодные условия от НАТО для членства Финляндии и Швеции. Политологи уверены, что с мнением Турции придется считаться, поскольку она обладает самой мощной и боеспособной армией во всей Европе и контролирует проливы из Средиземного моря в Черное.

Двойная игра

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что скажет нет членству Швеции и Финляндии в НАТО. Это связано с тем, что эти страны стали домом для запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Сил народной самообороны». Если какой-то член НАТО блокирует вступление новых членов, то их не могут принять в Альянс.

При этом страна не может отказаться от России и ее газа. Ранее СМИ писали, что Турция не пойдет на конфликт с РФ, поскольку государства тесно сотрудничают в экономике.

По данным The National Interest, Россия на 70% обеспечивает Турцию пшеницей, на 45% — газом и на 17% — нефтью. Росатом строит в турецкой республике первую АЭС «Аккую». Ее открытие запланировано на 2023 год. На фоне того, что турецкая лира обесценилась не менее чем на 47% за год и инфляция достигла самого высокого уровня за 20 лет, Турция не может расстаться с ключевым партнером.

Источник фото: РИА «Новости» / Михаил Воскресенский

Важную роль для Турции играет туризм. За прошлый год страну посетили 4,7 миллиона россиян, что составляет 19% от всех путешественников. Россия и Турция договорились об увеличении количества авиарейсов между странами. В турецких банках и отелях скоро начнут принимать карты «Мир», писало РИА «Новости».

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, товарооборот между Россией и Турцией за первый квартал 2022 года составил 13,7 миллиарда долларов, а за прошлый год — 33 миллиарда долларов. По данным «Коммерсанта», Россия также разрешила Турции занять две трети рынка авиаперелетов между странами.

Источник фото: РИА «Новости» / Владимир Смирнов

С другой стороны, Турция пытается выторговать для себя выгодные условия от НАТО. Республика выступила против включения Швеции и Финляндии в Альянс. Эти две страны оказывают поддержку Рабочей партии Курдистана (РПК), которая считается экстремистской в Турции. Страны Северной Европы не выдали ей членов организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) и РПК, а в шведском парламенте заседают члены экстремистской партии.

По данным американского агентства Bloomberg, Турция выдвинула ряд условий для членства Швеции и Финляндии в НАТО. Среди них — схожая позиция по поводу курдских ополченцев как внутри Турции, так и в Ираке и Сирии. Одного признания РПК недостаточно, Турецкая Республика требует пресечь активность ее сторонников в северных странах.

Турция также хочет, чтобы с нее сняли санкции, наложенные за покупку российской системы противоракетной обороны С-400. Страна заинтересована вновь участвовать в программе производства истребителей F-35, от которой ее отстранили.

Решение за Турцией

Сегодня Турция — это вторая страна НАТО по величине за исключением США, а численность ее населения практически такое же, как в Германии. По словам политолога Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, Турция имеет вторую по численности и оснащенности армию в НАТО. Она в одиночку занимает весь южный и юго-восточный фланг Альянса, а также остается неотъемлемой частью стратегических расчетов.

«Без Турции НАТО — это другая организация, поэтому руководство США и НАТО сразу поспешили создать видимость того, что они обоснованно дают право Турции выдвигать требования к новым членам. Я думаю, что и США, и НАТО будут пытаться объяснить Швеции и Финляндии, что не они формируют повестку», — отметил Брутер.

Источник фото: РИА «Новости» / Алексей Витвицкий

По мнению политолога и журналиста Юрия Светова, у Турции самая мощная армия во всей Европе, которая участвовала в боевых операциях.

«С турками надо считаться, они контролируют проливы из Средиземного моря в Черное, а НАТО, как известно, хочет превратить его в свое внутреннее море», — добавил Светов.

Политолог напомнил, что Турция и Греция продолжают соперничать между собой в регионе. Греки подписали новое соглашение с США и дополнительно развернули базы на своей территории, включая остров Крит. А Турция не может закрывать на это глаза.

По словам Светова, Турция видит, что есть пространство для торга, поэтому выдвигает требования НАТО. Не исключено, что в обмен на вступление Финляндии и Швеции в НАТО она захочет стать членом Евросоюза. В итоге ей удастся добиться некоторых поблажек для себя и согласиться со вступлением Финляндии и Швеции.