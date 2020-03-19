Эрдоган предсказал миру новую эпоху

Глава Турции Реджеп Эрдоган уличил Европу в неготовности к пандемии коронавируса. Из-за этого турецкий лидер предрек миру коренные изменения на политическом и экономическом уровнях.

Эрдоган считает, что страны Запада годами плевали на своих граждан, передали государственные службы частникам, что повлекло ужасные последствия, которые вскрылись благодаря пандемии коронавируса.

«Они оставили пострадавших от эпидемии на произвол судьбы и ведут себя по принципу „кто сможет, тот пусть и выживает“», — высказался Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.

Он напомнил, что подобные пандемии на протяжении всей истории человечества приносили тяжелые последствия, и нередко приводили к серьезным политическим и экономическим преобразованиям, пишет «Газета.ru».

«Мы вступаем в новую эпоху коренных изменений в глобальном экономическом, политическом и общественном устройстве», — сказал турецкий лидер.

11 марта 2020 года ВОЗ назвала вспышку COVID-19 пандемией. Во всем мире заражены более 200 тысяч человек, около восьми тысячи человек скончались.