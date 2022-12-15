Мир 15 декабря 2022, 15:26 Эрдоган предложил Путину провести трехстороннюю встречу с президентом Сирии Президент Турции Эрдоган анонсировал возможную встречу с Путиным и Асадом РИА «Новости»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести в будущем трехстороннюю встречу с главой Сирии Башаром Асадом, сообщило агентство Anadolu. Он уточнил, что перед этим необходимо встретиться руководителям Минобороны, МИД и разведслужб государств.

По словам Эрдогана, он хочет сделать шаг в рамках трехстороннего союза России, Турции и Сирии. Для этого необходимо организовать встречу министров обороны, иностранных дел и руководителей разведывательных служб. Затем к переговорам могут приступить и президенты.

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«Я предложил это господину Путину, и он отнесся к этому положительно. Таким образом, мы начнем серию встреч», — рассказал Эрдоган во время возвращения из рабочей поездки в Туркмению.

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Несколько дней назад президенты России и Турции провели телефонный разговор. Главы государств поговорили о создании газового хаба в республике, уточнили в Кремле. Там добавили, что лидеры также обсудили ситуацию в Сирии и ход реализации зерновой сделки.