Эрдоган посетит Штаты

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган с 19 по 22 сентября посетит США с официальным визитом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на канцелярию главы Турции.

«Ожидается, что с 19 по 22 сентября наш президент отправится с визитом в США», — цитирует канцелярию RT.

Ранее у Эрдогана вышла книга «Более справедливый мир возможен». В ней внимание политика сконцентрировано вокруг проблем глобальной политики. В частности, речь идет о двойных стандартах, дискриминации, миграционном кризисе, исламофобии, международном терроризме и несправедливости.