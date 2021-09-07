Президент Турции выпустил книгу

У турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана вышла книга «Более справедливый мир возможен». Об этом сообщила «Газета.ru».

Внимание Эрдогана в книге сконцентрировано вокруг проблем глобальной политики. В частности, речь идет о двойных стандартах, дискриминации, миграционном кризисе, исламофобии, международном терроризме и несправедливости. По мнению президента Турции, нужно провести фундаментальные изменения в Совете Безопасности ООН. Глава государства обозначил цель Анкары, состоящую в установке системы, «в которой сила за тем, кто прав, а не наоборот — прав тот, кто силен».