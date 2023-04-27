27 апреля 2023, 18:11
Эрдоган поблагодарил Россию за помощь после землетрясений
Президент Турции Эрдоган выразил слова благодарности за помощь России после землетрясений
Россия оказала серьезную помощь пострадавшим жителям Турции во время масштабных землетрясений. За это благодарны все жители страны. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением в ходе церемонии доставки ядерного топлива на атомную электростанцию «Аккую» заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
«От имени своего народа я хотел бы поблагодарить Россию за полевой госпиталь, созданный ею в Хатае», — заявил турецкий лидер.
Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления отметил, что прекрасно понимает, какие задачи сейчас стоят перед правительством Турции по восстановлению жилья и инфраструктуры в пострадавших от стихийного бедствия провинциях. Даже в этом вопросе Россия готова прийти на помощь.
«Принято решение в ближайшее время поставить в Турцию крупную партию российских стройматериалов. Конечно, строительный сектор в Турции очень хорошо развит, и сектор производства стройматериалов [тоже], но сегодня особая ситуация», — подчеркнул Путин.
Он отметил, что Россия стала одной из первых, кто направил спасателей и медиков в Турцию. Пациентами мобильного госпиталя в провинции Хатай оказались более 13 тысяч человек.
Масштабные землетрясения произошли в Турции в начале февраля. Афтершоки ощущались еще несколько недель. Количество погибших в результате разрушений из-за подземных толчков составило почти 50 тысяч человек.
Турция
Реджеп Эрдоган
Россия
Владимир Путин
Землетрясение на юге Турции
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