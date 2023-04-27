Мир 27 апреля 2023, 18:11 Эрдоган поблагодарил Россию за помощь после землетрясений Президент Турции Эрдоган выразил слова благодарности за помощь России после землетрясений РИА «Новости»

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Россия оказала серьезную помощь пострадавшим жителям Турции во время масштабных землетрясений. За это благодарны все жители страны. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением в ходе церемонии доставки ядерного топлива на атомную электростанцию «Аккую» заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

«От имени своего народа я хотел бы поблагодарить Россию за полевой госпиталь, созданный ею в Хатае», — заявил турецкий лидер.

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления отметил, что прекрасно понимает, какие задачи сейчас стоят перед правительством Турции по восстановлению жилья и инфраструктуры в пострадавших от стихийного бедствия провинциях. Даже в этом вопросе Россия готова прийти на помощь.

«Принято решение в ближайшее время поставить в Турцию крупную партию российских стройматериалов. Конечно, строительный сектор в Турции очень хорошо развит, и сектор производства стройматериалов [тоже], но сегодня особая ситуация», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что Россия стала одной из первых, кто направил спасателей и медиков в Турцию. Пациентами мобильного госпиталя в провинции Хатай оказались более 13 тысяч человек.

Масштабные землетрясения произошли в Турции в начале февраля. Афтершоки ощущались еще несколько недель. Количество погибших в результате разрушений из-за подземных толчков составило почти 50 тысяч человек.