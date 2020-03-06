Эрдоган оценил соглашение с Россией по перемирию в Идлибе

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что новые договоренности с Россией по Идлибу защищают турецкие границы и военных «от атак сирийского режима и терактов».

«Достигнутое нами вчера соглашение о примирении приносит весомые выгоды в ряде вопросов. Оно защищает границы Турции от атак сирийского режима и терактов, наводит стабилизацию и нормализацию в регионе Идлиба, защищает наших военных, а также мирное население», — передает слова турецкого лидера РИА «Новости».

Вечером 5 марта в Москве завершились долгие переговоры между Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным. Обсуждение обострившейся ситуации в сирийской провинции Идлиб заняло шесть часов.

Стороны в итоге подписали документ, в котором подтвердили приверженность «астанинскому формату», объявили о перемирии с полуночи 6 марта и договорились о совместном патрулировании ключевой трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.

Ситуация в этом районе обострилась в феврале, когда в районе активизировались террористы из организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*. Боевики начали атаковать сирийскую армию при поддержке турецких военных. Сирийцы ответили, в результате чего погибли 36 человек, ранения получили более 30 человек. Все они были турецкими военнослужащими, которые не должны были там находиться. После этого Турция развернула операцию «Весенний щит» на северо-западе САР против сирийских военных.

*«Хайят Тахрир аш-Шам» — террористическая группировка, запрещенная в России.