Мир 21 ноября 2022, 14:00 Эрдоган обвинил Россию в невыполнении обязательств по Сочинскому соглашению Эрдоган: Турция провела операцию в Сирии и Ираке из-за нарушения обязательств России РИА «Новости»

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Воздушная операция Турции в Сирии и Ираке связана с отказом российской стороны выполнить свои обещания по отводу формирований курдов от границ республики. С таким заявлением выступил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, сообщил ТАСС.

Эрдоган указал на то, что, согласно Сочинскому соглашению 2019 года, Россия ответственна за очистку от «террористов» (Турция считает курдов террористами) Сирии и Северного Ирака.

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«Москва не выполнила и отказывается выполнять свой долг. Мы заявили, что не будем молчать и примем меры, если они этого не сделают», — подчеркнул он.

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По данным Эрдогана, турецкие военные нанесли удары, ликвидировав 12 «гнезд» террористов в Кобани. Президент Турции подчеркнул, что антитеррористическую операцию продолжат.

По данным газеты Yeni Şafак, Турции пришлось перенести воздушную операцию «Коготь-меч» в Сирии и Ираке из-за того, что о планах военных стало известно американской разведке.