Мир 07 июня 2023, 16:33 Эрдоган обсудил по телефону с Путиным ситуацию вокруг Каховской ГЭС Эрдоган заявил Путину о готовности содействовать расследованию ЧП на Каховской ГЭС РИА «Новости»

Читать 360tv в

Лидеры Турции Реджеп Тайип Эрдоган и России Владимир Путин обсудили в телефонном разговоре ситуацию вокруг Каховской ГЭС. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на канцелярию Эрдогана.

Турецкий лидер выступил с инициативой создать международную комиссию по расследованию взрыва станции.

Реклама

«Президент Эрдоган заявил о важности проведения <…> расследования взрыва на плотине», — сообщили в канцелярии.

По мнению Эрдогана, к расследованию нужно подключить российских и украинских экспертов, ООН и других стран, включая Турцию.

Президенты России и Турции также обсудили вопросы, связанные с зерновой сделкой. Эрдоган обратил внимание на пользу консультаций с ООН по устранению препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев уличил Украину в сбросе воды на ДнепроГЭС до подрыва Каховской ГЭС.