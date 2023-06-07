07 июня 2023, 15:55
Украину уличили в сбросе воды на ДнепроГЭС до подрыва Каховской ГЭС
Патрушев: за сутки до удара по Каховской ГЭС Украина устроила сброс воды с ДнепроГЭС
За сутки до подрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) по указанию киевских властей сбросили воду на ДнепроГЭС. На это указал секретарь Совбеза России Николай Патрушев в Минске во время российско-белорусских консультаций по безопасности, сообщило РИА «Новости».
«По указанию Киева сутками ранее был произведен масштабный сброс воды на ДнепроГЭС, находящейся выше по течению, а затем нанесен очередной удар по Каховской ГЭС», — пояснил Патрушев.
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По словам секретаря Совбеза, подрыв плотины Каховской ГЭС — очередная спланированная террористическая атака киевского режима.
Патрушев обратил внимание, что координирующие деятельность украинских властей США, Великобритания и их партнеры по НАТО должны нести ответственность за ситуацию с Каховской ГЭС.
«Заседание СБ ООН по Украине показало, что Европа поддерживает преступления действующих по указанию Вашингтона украинских националистов», — заключил секретарь Совбеза.
Ранее представители украинских госслужб по ЧС заявили, что 20 населенных пунктов подтопило на подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС.
США
Терроризм
НАТО
Разрушение Каховской ГЭС
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