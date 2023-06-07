Власть 07 июня 2023, 15:55 Украину уличили в сбросе воды на ДнепроГЭС до подрыва Каховской ГЭС Патрушев: за сутки до удара по Каховской ГЭС Украина устроила сброс воды с ДнепроГЭС РИА «Новости»

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За сутки до подрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) по указанию киевских властей сбросили воду на ДнепроГЭС. На это указал секретарь Совбеза России Николай Патрушев в Минске во время российско-белорусских консультаций по безопасности, сообщило РИА «Новости».

«По указанию Киева сутками ранее был произведен масштабный сброс воды на ДнепроГЭС, находящейся выше по течению, а затем нанесен очередной удар по Каховской ГЭС», — пояснил Патрушев.

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По словам секретаря Совбеза, подрыв плотины Каховской ГЭС — очередная спланированная террористическая атака киевского режима.

Патрушев обратил внимание, что координирующие деятельность украинских властей США, Великобритания и их партнеры по НАТО должны нести ответственность за ситуацию с Каховской ГЭС.

«Заседание СБ ООН по Украине показало, что Европа поддерживает преступления действующих по указанию Вашингтона украинских националистов», — заключил секретарь Совбеза.

Ранее представители украинских госслужб по ЧС заявили, что 20 населенных пунктов подтопило на подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС.