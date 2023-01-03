Мир 03 января 2023, 21:51 Эрдоган намерен провести переговоры с Путиным и Зеленским 4 января Представитель президента Турции: Эрдоган планирует провести разговор с Путиным и Зеленским РИА «Новости»

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Вопросы урегулирования украинского кризиса обсудит в телефонных переговорах президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с российским лидером Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским в среду, 4 января. Об этом сообщил представитель турецкого президента Ибрагим Калын в интервью телеканалу NTV.

«Наш президент планирует поговорить по телефону с Путиным и Зеленским», — сказал он.

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Калын отметил, что Эрдоган планирует обсудить с российским и украинским коллегами вопросы урегулирования кризиса на Украине.

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Турция стремится поддерживать дипломатические контакты с Россией и Украиной на самом высоком уровне. Об этом президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Также Эрдоган указал на посредническую роль Турции в конфликте между Россией и Украиной, поэтому он будет продолжит выполнять для этого все необходимое. Турецкий лидер пояснил, что из-за кризиса на Украине очень сильно пострадали регионы, находящиеся рядом с Турцией.