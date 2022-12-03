Мир 03 декабря 2022, 03:00 Эрдоган и Сунак договорились поддерживать украинцев зимой Президент Турции Эрдоган и премьер Британии Сунак договорились поддерживать украинцев РИА «Новости»

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре сошлись во мнении, что украинцам нужна поддержка в условиях зимы, говорится в сообщении, распространенном канцелярией британского правительства.

«Премьер-министр поделился своими размышлениями по поводу недавней поездки в Киев, и они сошлись во мнении по поводу важности сохранения поддержки украинцев в ситуации, когда им предстоит суровая зима», — отмечается в заявлении.

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Кроме того, лидеры Турции и Британии выступили за укрепление партнерских отношений и расширение экономических связей. Эрдоган и Сунак высказались в пользу снятия торговых барьеров и увеличение инвестиций.

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Британский премьер 2 декабря провел телефонные переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадой Аль Тани. В повестку был включен вопрос об Украине.

Ранее Эрдоган заявил, что обсуждает вопрос по урегулированию украинского кризиса с российским коллегой Владимиром Путиным.