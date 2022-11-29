Мир 29 ноября 2022, 03:57 Турция продолжит прилагать усилия для мирного урегулирования конфликта на Украине — Эрдоган Президент Турции Эрдоган: Анкара продолжит прилагать усилия для урегулирования на Украине РИА «Новости»

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Турецкие власти находятся в контакте с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания правительства, его слова передал телеканал ТРТ.

«Мы проводим личные встречи и говорим по телефону с лидерами России и Украины. На прошлой неделе провели ряд телефонных переговоров», — подчеркнул турецкий лидер.

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Эрдоган добавил, что нужно достичь стабильного мира между двумя странами. В МИД России неоднократно заявляли о готовности сесть за стол переговоров, однако в Киеве категорически отказывались.

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В экспертном сообществе сомневаются в договороспособности Зеленского, поскольку он зависит от западных кураторов. По мнению политолога Владимира Брутера, США могут поменять нынешнего президента Украины на новое лицо. Не исключено, что им будет главком ВСУ Валерий Залужный.