24 декабря 2022, 16:14
Эрдоган анонсировал «интересные новости» по месторождению газа в Черном море
Президент Эрдоган анонсировал публикацию новых данных по месторождению газа в Черном море
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал новые данные по газовому месторождению в Черном море. «Интересные новости» по теме газодобычи глава государства пообещал озвучить в понедельник, 26 декабря, сообщил ТАСС.
«В понедельник будут обнародованы новые данные по энергоресурсам», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган.
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Он обратил внимание, что работы по поставкам газа с месторождения в Черном море продолжаются в круглосуточном режиме.
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По информации турецкой стороны, запасы газовых месторождений в Черном море составляют порядка 540 миллиарда кубических метров. Лидирует среди них Сакарья. Здесь запасы газа превышают 400 миллиардов кубических метров.
На начальном этапе в Сакарье планируется получать 10 миллионов кубических метров газа в сутки, или от 3,4 до 4 миллиардов кубометров в год. Через пять лет эта цифра должна вырасти до 40 миллионов кубометров ежедневно.
В середине декабря президент России Владимир Путин обсудил с турецким коллегой создание в республике газового хаба.
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