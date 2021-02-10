Эрдоган анонсировал полет на Луну в 2023 году

Представляя новую Национальную космическую программу, президент Турции Реджип Эрдоган заявил, что Анкара к концу 2023 года в честь столетия республики намерена добиться отправки на Луну космического аппарата, который совершит жесткую посадку.

Как сообщило Анатолийское агентство, Эрдоган рассказал также о планах по запуску новых спутников для военных и гражданских нужд.

«Наша цель — в конце 2023 года в честь 100-летия республики осуществить жесткую посадку на Луну. Это первый этап. Второй этап — мягкая посадка. Верю, что наши инженеры справятся с приземлением на Луну», — сказал Эрдоган.

Турецкий президент также упомянул работы над получением со спутников метеорологических данных, развитии космической промышленности и подготовке кадров для космической отрасли. Эрдоган пообещал, что Анкара обеспечит безопасность полученной со спутников информации.

Глава республики сообщил, что за последние 18 лет Турция выделила 2,1 (22,2 миллиарда рублей) миллиарда лир на развитие 56 космических проектов.

Космонавт и депутат Госдумы Максим Сураев назвал освоение Луны важной задачей для человечества, но признался, что не знает «ни о какой вменяемой российской программе». За подробностями он предложил обращаться к главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину.