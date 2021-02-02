Депутат назвал освоение Луны важной задачей

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что не понимает смысла в лунной гонке с Америкой. Также он добавил, что у России есть своя лунная программа, которая дешевле, чем американская.

«Мне неизвестно ни о какой вменяемой российской лунной программе, но лучше спросите у Рогозина, я не знаю, что он здесь имел в виду», — заявил Сураев.

Также он добавил, что освоение Луны — это важно, так как «любое движение вперед — это хорошо».