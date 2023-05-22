Мир 22 мая 2023, 10:23 Эпштейн угрожал Биллу Гейтсу из-за его тайного романа с россиянкой WSJ узнала о попытках Эпштейна угрожать Гейтсу из-за его романа с россиянкой YouTube

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Обвиненный в торговле людьми американский финансист Джеффри Эпштейн угрожал основателю Microsoft Биллу Гейтсу из-за его романа с россиянкой Милой Антоновой. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Антонова, судя по информации в профиле в одной из соцсетей, окончила университет в России в 2005 году, а затем основала бридж-клуб в Штатах. После она стала работать инженером-программистом. В 2010 году на YouTube появился ролик, в котором она рассказала о встрече с Гейтсом на турнире по бриджу. По ее словам, она сыграла с ним партию, уточнил РБК.

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По информации WSJ, Антонова собиралась открыть онлайн-школу игры в бридж. Но для этого ей нужны были средства. Борис Николич, который тогда был советников Гейтса, познакомил ее с Эпштейном с целью привлечь финансирование. Для проекта требовалось 500 тысяч долларов.

Однако Эпштейн инвестировать в проект отказался. Но позже, когда Антонова решила стать программистом и искала средства на учебу, он одолжил ей нужную сумму, объяснив это тем, что хочет помогать людям.

Источники WSJ отметили, что в 2017 году Эпштейн обратился к Гейтсу, попросив основателя Microsoft возместить ему расходы на учебу Антоновой. И хотя для обоих сумма была несущественна, Эпштейн указал, что ему известно о тайном романе Гейтса с Антоновой, который на тот момент уже прекратился. И он угрожал разоблачить эту связь.

При этом представитель Гейтса заявила WSJ, что он не имел никаких финансовых отношений с Эпштейном.