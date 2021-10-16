Россиянка рассказала, как стала жертвой Эпштейна

Судебный раздел имущества над умершим американским финансистом Джеффри Эпштейном, обвиняемым в серии изнасилований и педофилии, пополнился новым иском. Его подала россиянка, чье имя не называется. Как сообщило Yahoo News, в материалах дела она проходит под именем Джейн Доу.

К показаниям россиянки отнеслись особенно внимательно, потому что она подробно описала схему, которую миллионер использовал для привлечения своих жертв. По словам девушки, с 2017 по 2019 год она несколько раз становилась жертвой изнасилований Эпштейна. Тогда ей было около 20 лет.

В иске сказано, что в Сети девушка нашла вакансию личного помощника руководителя финансовой компании. Когда она позвонила по указанному телефону, то у нее попросили резюме, фотографии и профиль в Instagram. Первая встреча с Эпштейном прошла в его парижской квартире, куда девушку из Москвы доставил его помощник. Пострадавшая указала, что вместе с ней в квартире были еще три молодые девушки. По ее словам, в первый раз Эпштейн изнасиловал ее массажном кабинете.

После этого Джейн Доу вернулась в Москву, но продолжила общаться с Эпштейном. После было у них было еще несколько встреч. Россиянка летала в Нью-Йорк, Флориду, и на частный остров миллионера. По ее словам, каждый раз ей платили не менее одной тысячи долларов наличными.

Заявительница потребовала, судебного разбирательства, чтобы определить положенную ей компенсацию. Пострадавшие от действий миллионера получали деньги через специальный фонд. Всего через него прошло почти 125 миллионов долларов, которые распределили между 125 людьми.

Джеффри Эпштейна задержали в июле 2019 года после заявления прокурора штата Нью-Йорк, который заявил о наличии доказательств в растлении несовершеннолетних девушек, младшей из которых было 14 лет. Уголовное преследование финансиста прекратили, после того, как он умер в тюремной камере, спустя месяц после задержания.