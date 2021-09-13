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    13 сентября 2021, 00:42

    Трансгендера впервые назначили на должность епископа в США

    Ирэна Вороник

    В США Евангелическо-лютеранская церковь впервые назначила трансгендера епископом. О будущем назначении объявили еще в мае этого года, но, как сообщило Sky News, именно сейчас Меган Рорер занял свой высокий пост.

    Трансгендера впервые назначили на должность епископа в США

    Служить на этой должности Рореру предстоит ближайшие шесть лет. Он будет куратором 200 монашеских сообществ, которые расположены в штатах Калифорния и Невада. Сам Рорер просит называть его местоимением «они».

    Примечательно, что у нового епископа полная семья, у него есть супруг и двое детей. Становиться священнослужителями тем, кто состоит в однополых браках, церковь в США разрешила в 2010 году. Рорер вел активную деятельность, поддерживал бездомных и представителей ЛГБТ, а также помогал организовать специальное питание для больных СПИДом.

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