Трансгендера впервые назначили на должность епископа в США

В США Евангелическо-лютеранская церковь впервые назначила трансгендера епископом. О будущем назначении объявили еще в мае этого года, но, как сообщило Sky News, именно сейчас Меган Рорер занял свой высокий пост.

Служить на этой должности Рореру предстоит ближайшие шесть лет. Он будет куратором 200 монашеских сообществ, которые расположены в штатах Калифорния и Невада. Сам Рорер просит называть его местоимением «они».

Примечательно, что у нового епископа полная семья, у него есть супруг и двое детей. Становиться священнослужителями тем, кто состоит в однополых браках, церковь в США разрешила в 2010 году. Рорер вел активную деятельность, поддерживал бездомных и представителей ЛГБТ, а также помогал организовать специальное питание для больных СПИДом.

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