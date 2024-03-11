Мир 11 марта 2024, 16:25 Эпидемия сифилиса на Украине вызвала мутации у населения Милонов заявил о мутации генов украинцев из-за сифилиса РИА «Новости»

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У украинцев произошли изменения в геноме из-за терапии токсичными препаратами во время вспышек сифилиса, происходивших в прошлом веке. Такое мнение высказал депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Как правило, население Украины развязно сексуально и крайне беспорядочными половыми связями отличается — это тоже факт», — заметил парламентарий.

Он указал, что многие проститутки в Европе — украинки. Милонов назвал эту ситуацию «венерологическим ответом Зеленского».

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в ЕС в 2022 году на 48% выросло число заболеваний гонореей, на 34% — сифилиса, на 16% — хламидиоза, по сравнению с 2021 годом. В докладе ведомства также указали, что в европейских странах стало больше рождаться детей с врожденным сифилисом, передающимся от матери.