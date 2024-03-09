Мир 09 марта 2024, 14:32 «Тревожный всплеск». Европейцы стали чаще болеть сифилисом и гонореей ECDC: в Европе зафиксировали тревожный всплеск сифилиса, гонореи и хламидиоза Zhao Zishuo/XinHua/globallookpress

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Рост числа случаев венерических болезней зафиксировали в Европе. Об этом сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) в ежегодном отчете.

Специалисты указали на значительное распространение венерической лимфогранулемы и врожденного сифилиса. Такая тенденция указывает на необходимость срочных мер для снижения числа случаев передающихся половым путем болезней на территории Европы и снижении их влияния на общественное здравоохранение.

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«Результаты показывают тревожный всплеск случаев сифилиса, гонореи и хламидиоза», — отметили в ECDC.

В 2023 году в Финляндии зарегистрировали двукратное увеличение числа случаев гонореи. Это рекордный показатель, заявила доцент клиники HUS Эйя Хилтунен-Бак.

Минздрав Великобритании в январе зафиксировал резкий всплеск чесотки. Это произошло на фоне дефицита медикаментов в результате украинского конфликта.